Об этом сегодня, 10 сентября 2022 года, заявил в фейсбуке украинский военный обозреватель, журналист, главный редактор портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов.

"Российские войска попали в котел в Изюме. Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма, и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады, одного из самых боеспособных соединений Вооруженных сил Украины, очень акуратно и эффективно уничтожают врага. На фото на экране оператора дорога и уничтоженный российский танк Т-72Б3 на улице Изюма", - отметил он.

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По словам Бутусова, все российские военнослужащие, бросающие оружие, "сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а сопротивляющихся - последовательно и аккуратно уничтожают, так, чтобы избежать собственных жертв".

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"Путин и российские генералы бросили без помощи в котле и сливают остатки российских кадровых войск", - делает вывод Юрий Бутусов.

Напомним, так называемый первый замминистра информации "ДНР" Данил Бессонов заявил, что военные РФ покинули Изюм и ряд других населенных пунктов в Харьковской области.

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