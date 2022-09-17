Об этом сообщила советница и уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в телеграме .

"Леся Столпакова, 5 лет. Ее россияне убили 9 марта вместе с мамой, папой и 8-летней сестренкой Сашей. Родители Леси погибли совсем молодые. Маме Елене Столпаковой 1 февраля исполнилось только 31, папе Дмитрию - 33. Частные предприниматели, продавали детскую одежду и были владельцами интернет-магазина подарков. Воспитывали двух дочерей (для 8-летней Саши Дмитрий был отчимом, и у девочки другая фамилия, поэтому о ее могилке стало известно позже)", - отметила она.

Около 07:00 9 марта на дом по ул. Первомайской россияне сбросили авиабомбу, а затем прицельно обстреливали его из танка, пока окончательно не разрушили. Под завалами погибли по меньшей мере 44 человека. Большинство из них скрывалось в подвале от российских обстрелов. По словам очевидцев, их завалило обломками, а из-за вражеских обстрелов соседи не могли помочь.

Дарья Герасимчук отметила, что на кладбище, где похоронили Столпаковых, насчитали 445 могил, и это не единственное захоронение в Изюме.

"На момент авиаудара с ними в подвале также находились родители Елены, ее младшая сестра и бабушка. Погибли четыре поколения одной семьи. В одно мгновение. За что? Пока мир играет с Россией в толерантность, она выжигает безнаказанно целые поколения украинцев. Запомните их имена: Столпакова Олеся Дмитриевна, 27.04.2016 г.р., Панюхно Александра Антоновна, 22.08.2013 г.р., Столпакова Елена Александровна, 01.02.1991 г.р., Столпаков Дмитрий Сергеевич, 08.08.1988 г.р. Родители Елены: Жихарев Александр Иванович, 04.01.1973 г.р., Жихарева Татьяна Евгеньевна 16.01.1973 г.р.", - подчеркнула Дарья Герасимчук.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел в массовом захоронении в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

Центр при СНБО сообщил, что оккупанты называют постановкой массовые убийства в Изюме, хотя большинство людей погибло во время российских ракетных ударов.

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