Об этом сообщило агентство Следствие. Инфо

Во время оккупации Изюма Харьковской области российские военные придумали для местных жителей, которые вдруг могли нарушить введенный ими комендантский час, наказание – общественные работы. Этими работами считалось и принуждение раскапывать разрушенные бомбами дома с десятками тел убитых.

По словам врача-хирурга Центральной городской больницы Изюма Анатолия Коваленко, за нарушение комендантского часа оккупанты могли забрать паспорт или телефон, заставить выполнять какие-то общественные работы. Например, раскапывали дом, где было 50 трупов.

Врач-гинеколог Ольга Беседина рассказала журналистам, что во время комендантского часа захватчики не разрешали ездить и каретам скорой помощи — за это также наказывали.

Наказывали и при попытке сделать пациентам ночью внутримышечные инъекции. Даже за включенный фонарик угрожали забрасывать людей гранатами.

23 сентября завершилась эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

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