В Изюме появилась улица в честь погибшего журналиста Александра Махова
В освобожденном от российских войск Изюме Харьковской области был переименован ряд объектов, связанных с СССР и РФ. Одна из улиц получила имя Александра Махова, погибшего во время полномасштабной войны недалеко от города
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель городского головы Владимир Мацокин.
Всего переименовано 19 улиц. Это третий этап переименования после деоккупации города – ранее было переименовано в общей сложности 43 топонима.
"Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Чорновил, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко. Отдаем уважение новейшим городам Украины. Стив Джобс и Голда Меир – их имена также украсят наш город", – написал Мацокин.
В фото распоряжения, которое распространил чиновник, отмечено, что: ул. Алябьева стала ул. Валерия Лобановского, ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса, ул. Александра Островского – ул. Александра Махова (журналиста, погибшего во время боевых действий недалеко от Изюма в начале мая), ул. "Совхоз "Изюмский" – ул. Мариупольская, ул. 8 марта – ул. Ирпенская, ул. Черняховского – ул. Бучанская, ул. Панфилова – ул. Голды Меир и т.д.
- Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая. Ему было 36 лет. Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал происходящее на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной агрессии России журналист ушел на фронт.
- "Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.
- Уже 9 мая с журналистом и военнослужащим простились в Михайловском соборе столицы.
- Мужчину наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени.
- А 28 октября стало известно, что в Киеве в честь погибшего на войне с РФ Александра Махова назвали улицу.
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