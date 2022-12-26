В Изюме появилась улица в честь погибшего журналиста Александра Махова

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель городского головы Владимир Мацокин.

Всего переименовано 19 улиц. Это третий этап переименования после деоккупации города – ранее было переименовано в общей сложности 43 топонима.

"Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Чорновил, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко. Отдаем уважение новейшим городам Украины. Стив Джобс и Голда Меир – их имена также украсят наш город", – написал Мацокин.

В фото распоряжения, которое распространил чиновник, отмечено, что: ул. Алябьева стала ул. Валерия Лобановского, ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса, ул. Александра Островского – ул. Александра Махова (журналиста, погибшего во время боевых действий недалеко от Изюма в начале мая), ул. "Совхоз "Изюмский" – ул. Мариупольская, ул. 8 марта – ул. Ирпенская, ул. Черняховского – ул. Бучанская, ул. Панфилова – ул. Голды Меир и т.д.

Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая. Ему было 36 лет. Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал происходящее на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной агрессии России журналист ушел на фронт.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.

Уже 9 мая с журналистом и военнослужащим простились в Михайловском соборе столицы.

Мужчину наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени.

А 28 октября стало известно, что в Киеве в честь погибшего на войне с РФ Александра Махова назвали улицу.

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