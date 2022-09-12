Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Операция по освобождению нашего города продолжается, поскольку работают ВСУ и ССО. Однако постепенно маленькими, но крепкими шагами возвращается нормальная жизнь в нашу громаду. Органы национальной полиции Украины занимаются вопросами восстановления правопорядка по действующему законодательству Украины. Также есть еще позитивные новости, военные помогают и раздают интернет местным жителям, чтобы люди могли позвонить родным и сказать, что у них все хорошо, за это я лично благодарен. К тому же люди сейчас говорят, что так тихо не было уже давно, хотя слышны еще одиночные выстрелы", - отметил заместитель городского головы Изюма.



Владимир Мацокин добавил, что некоторые операторы мобильной связи берут на себя обязательство в течение 3-4 дней восстановить мобильную связь, что облегчит жизнь в громаде. Света и водоснабжения сейчас нет, потому что россияне, уходя, взорвали соответствующую инфраструктуру, а газ отсутствует еще с марта. Жизнь в громаде возвращается в нормальное русло не так быстро, поскольку город находился под оккупацией в течение пяти месяцев.



"Рядом находятся соседние громады, в которых было очень много военных и техники, об этом сейчас свидетельствует большое количество оставленной врагом дорогой техники, даже военные удивляются таким масштабам. Эта брошенная техника в нормальном состоянии, поэтому мы радуемся ттому, что она будет работать на нашу победу", заметил Мацокин .

12 сентября депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже взвился на здании Изюмского городского совета.

По состоянию на 12 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области уничтожено 80% инфраструктуры. В настоящее время в городе находится около 10 тыс. жителей

Также депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник на брифинге Медиацентра рассказал, что известно о тысяче погибших жителей Изюма Харьковской области, в городском совете говорят, что потери значительно больше.

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