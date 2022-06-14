В Изюме остаются около 15 тыс. гражданских, оккупанты не позволяют эвакуацию и открытие гумкоридоров, - депутат горсовета
Возле Изюма Харьковской области ведутся бои, а в городе остается около 15 тысяч гражданских, россияне не дают провести эвакуацию
Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник.
"В Изюме идут одни из самых ожесточенных боев в Украине. Враг накопил на Изюмском направлении около 25 батальонно-тактических групп, с помощью которых пытается продвигаться в направлении города Славянск и города Барвинково, чтобы попытаться оцепить войска в зоне ООС. Но ВСУ, силы теробороны Изюма героически держат оборону", – рассказал он.
По данным Стрельника, гражданские в самом Изюме отрезаны от возможности получить гумпомощь и эвакуироваться.
"По нашим данным, в Изюме находится около 15 тыс. гражданских жителей (преимущественно женщины, дети, пожилые люди). К сожалению, российские оккупанты уже более трех месяцев отказывают в организации любых коридоров для доставки гуманитарной помощи, а также в эвакуации тех, кто в этом нуждается, прежде всего - больных, которые не могут получить медпомощь", - подчеркнул Стрельник.
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