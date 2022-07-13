В Изюме оккупанты расстреляли людей, которые вышли на гору Кременец, чтобы позвонить родным, - депутат Харьковского облсовета Куц
Депутат Харьковского облсовета Галина Куц рассказала, что на оккупированных территориях отключена мобильная связь с Украиной
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Оккупанты разрушают социальные связи. В Изюме нет мобильной связи, они отключили связь с Украиной. В центре Изюма есть гора Кременец, где ловит мобильную связь, люди туда забирались и звонили родным. Оккупанты автоматными очередями стреляли по тем людям. Есть погибшие и раненые, враг постоянно запугивает людей", - подчеркнула Куц.
Также депутат добавила, что оккупанты разрушают передовые образовательные учреждения Харькова.
"Разрушают учебные заведения Харькова, разрушают бренд Харькова – Харьков город науки и образования, город физиков. Университет, школа, колледж – это не просто стены, это сформированный кластер людей, имеющих историю поколений", – отметила Куц.
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