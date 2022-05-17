В Изюме нет света, воды и связи, однако до сих пор есть люди, нуждающиеся в помощи, — секретарь горсовета
Секретарь Изюмского горсовета Константин Петров уверен, что необходимо немедленно деоккупировать Изюм и завозить гуманитарные грузы. В городе люди находятся на грани выживания
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В городе жизнь очень тяжелая. Полностью отсутствует связь, электричество, газ, вода - ужасные условия. Единственное, что известно, в Изюме заработали рынки. Люди самостоятельно продают продукты - те, которые имеют: домашнюю птицу, запасы, кто-то ловит рыбу в реке Северский Донец. В то же время критическая ситуация с лекарством", - подчеркнул Петров.
Также он добавил, что в Изюме есть редкие случаи принудительного вывоза людей на территорию РФ.
"Уже зафиксировано 58 случаев насильственной депортации в Россию. Что больше, есть ситуации, когда людям не давали другого выбора, кроме как уехать в РФ. На сегодняшний день в городе остается около 15 тыс. человек", – сказал секретарь горсовета.
Петров отметил, что также известно о случаях, когда насильственно вывезенные в РФ украинцы возвращались в Украину через европейские государства.
"Оккупанты сделали такие условия, что люди могли выезжать только через Купянск в Россию. Поэтому известны уже ситуации, когда украинцы через территорию страны-агрессора добирались в европейские государства, а оттуда даже возвращались в Украину", – рассказал он.
- ВСУ перешли в контрнаступление в районе Изюма в Харьковской области
-
Военная обстановка в Донбассе будет зависеть от ситуации в районе Изюма. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что Харьковская область будет решающей в деоккупации Донбасса, и именно сейчас в Изюмском районе находятся многочисленные боеспособные группы оккупационных войск.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.36
- Актуальное
- Важное