Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В городе жизнь очень тяжелая. Полностью отсутствует связь, электричество, газ, вода - ужасные условия. Единственное, что известно, в Изюме заработали рынки. Люди самостоятельно продают продукты - те, которые имеют: домашнюю птицу, запасы, кто-то ловит рыбу в реке Северский Донец. В то же время критическая ситуация с лекарством", - подчеркнул Петров.



Также он добавил, что в Изюме есть редкие случаи принудительного вывоза людей на территорию РФ.



"Уже зафиксировано 58 случаев насильственной депортации в Россию. Что больше, есть ситуации, когда людям не давали другого выбора, кроме как уехать в РФ. На сегодняшний день в городе остается около 15 тыс. человек", – сказал секретарь горсовета.



Петров отметил, что также известно о случаях, когда насильственно вывезенные в РФ украинцы возвращались в Украину через европейские государства.



"Оккупанты сделали такие условия, что люди могли выезжать только через Купянск в Россию. Поэтому известны уже ситуации, когда украинцы через территорию страны-агрессора добирались в европейские государства, а оттуда даже возвращались в Украину", – рассказал он.