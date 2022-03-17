В Изюме не утихают бои, украинские военные разбили оккупантов около рыбхоза, - горсовет

Об этом заявил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник .



"Бои в Изюме не утихают. Российские оккупанты прорвались через реку в районе Барвинковской трассы, но были наголову разбиты у Изюмского рыбхоза", - сообщил он.



По словам Максима Стрельника, россияне отправляют на войну против Украины "своих солдат-срочников, которые бесславно погибают внутри металлолома российской "армии"".

Напомним, жители Изюма, Харьковской области, умирают от заболеваний и отсутствия лечения, а вывезти людей невозможно из-за российских обстрелов.

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