В Изюме начали перезахоронение эксгумированных тел местных жителей, убитых россиянами
В Изюме Харьковской области приступили к перезахоронению эксгумированных тел местных жителей, убитых российскими оккупантами. На прошлой неделе похоронили 10 тел
Об этом сообщил заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин.
"Городские власти начали захоронение тел эксгумированных изюмчан. Захоронение проводится на городских кладбищах там, где разрешает ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище на ул. Василия Стуса (бывшая Некрасова) выделен отдельный участок", - написал он.
По его словам, людей хоронят за счет городских властей в тесном взаимодействии с родными умерших.
"В один день прячем 10-12 тел. На прошлой неделе было похоронено 10 тел, на этой – 12", - отметил Мацокин.
При этом он не спрогнозировал, как долго продлится процесс перезахоронения всех жертв российской агрессии.
- Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании в Изюме Харьковской области запрещенных "мин-лепестков", представляющих угрозу для гражданского населения.
- В прошлом году на освобожденной территории Харьковской области правоохранители обнаружили около 50 тел погибших мирных жителей, а возле Изюма - место массового захоронения с около 445 могилами.
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