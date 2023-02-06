Об этом сообщил заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин.

"Городские власти начали захоронение тел эксгумированных изюмчан. Захоронение проводится на городских кладбищах там, где разрешает ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище на ул. Василия Стуса (бывшая Некрасова) выделен отдельный участок", - написал он.

По его словам, людей хоронят за счет городских властей в тесном взаимодействии с родными умерших.

"В один день прячем 10-12 тел. На прошлой неделе было похоронено 10 тел, на этой – 12", - отметил Мацокин.

При этом он не спрогнозировал, как долго продлится процесс перезахоронения всех жертв российской агрессии.