В Изюме на Харьковщине оккупанты начали принудительную мобилизацию, - Генштаб
Российские военные пытаются приобщить к войне местных жителей города Изюма из-за нехватки собственных ресурсов
Об этом сообщает Генштаб Украины.
"Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", - говорится в сообщении.
Известно, что на отдельных временно занятых территориях оккупанты продолжают подготовку к проведению "референдума" по провозглашению так называемой ХНР.
Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые оккупанты собирают во время выдачи "гуманитарной помощи".
Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали, что среди жителей Херсонщины появилась информация, что после объявления результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил России.
- В Изюме враг пытается накапливать силы , маркирует технику всеми буквами алфавита, – депутат горсовета.
- Напомним, ранее, 16 апреля, Залужный обсудил ведение тяжелых боев на рубеже Харьков - Изюм с генералом США Марком Милли.
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