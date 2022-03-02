В Изюме кафиры повредили газопровод
На Харьковщине из-за обстрелов российских военных 40 тысяч человек остались без газа
Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины.
Они отмечают, что враг в результате авиаудара повредил газопровод-отвод в Харьковской области, что оставило без газа 40 тысяч украинцев.
"На 14:55 2 марта 2022 года из-за повреждения газопровода-отвода сотрудники Оператора ГТС Украины вынуждены отключить ГРС Изюм и Бражковка. Из-за этого прекращено газоснабжение в город Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч жителей города", - говорится в сообщении.
Директор Оператора Сергей Макогон заявил , что это террористический акт против мирного населения Украины. Компания уже готовит обращение в правоохранительные органы.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников нет. Транспортировка газа будет возобновлена после соответствующих ремонтных работ.
- Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения погиб первый сотрудник СМИ.
- Также сообщалось, что прокуратура открыла уголовное производство по госизмене руководства Станицы Луганской.
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