В Изюме кафиры повредили газопровод

Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины.

Они отмечают, что враг в результате авиаудара повредил газопровод-отвод в Харьковской области, что оставило без газа 40 тысяч украинцев.

"На 14:55 2 марта 2022 года из-за повреждения газопровода-отвода сотрудники Оператора ГТС Украины вынуждены отключить ГРС Изюм и Бражковка. Из-за этого прекращено газоснабжение в город Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч жителей города", - говорится в сообщении.

Директор Оператора Сергей Макогон заявил , что это террористический акт против мирного населения Украины. Компания уже готовит обращение в правоохранительные органы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников нет. Транспортировка газа будет возобновлена после соответствующих ремонтных работ.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения погиб первый сотрудник СМИ.

Также сообщалось, что прокуратура открыла уголовное производство по госизмене руководства Станицы Луганской.

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