В Изюме из-под завалов многоэтажки извлекли тела 44 жителей, - ОГА
В Харьковской области в городе Изюм из-под завалов разбомбленной оккупантами многоэтажки достали тела более 40 местных жителей
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Стало известно, что во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты разбомбили еще в начале марта, извлекли тела 44 местных жителей.
"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!" – комментирует глава ОГА.
- Нацполиция обнаружила на выезде из Харькова тела 3 расстрелянных оккупантами граждан Украины.
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