В Изюме из-под завалов многоэтажки извлекли тела 44 жителей, - ОГА

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Стало известно, что во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты разбомбили еще в начале марта, извлекли тела 44 местных жителей.

"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!" – комментирует глава ОГА.

Нацполиция обнаружила на выезде из Харькова тела 3 расстрелянных оккупантами граждан Украины.

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