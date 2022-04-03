В Изюме и окрестных селах осталось 15-20 тыс. жителей, город на 80% разрушен – заммэра

Об этом рассказал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в разговоре с "Укринформом" .



"Организованными городскими властями коридорами один раз мы вывезли 250 человек, и второй раз – 44 автобуса людей – это 2,5-3 тыс. Многие люди покидали город на собственном транспорте, на свой страх и риск, и их мы не можем подсчитать точно. Мы считаем, что на сегодняшний день в Изюме и селах в пригороде – это Каменка, Сухая Каменка, Топальское – заблокированы и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек", – сказал Мацокин.



Оставшиеся в городе люди потерпают от боевых действий и находятся в опасности, подчеркнул он.



По словам заммэра, бомбардировка города носила хаотический характер. Интенсивная бомбардировка началась 6 марта. Около 80% жилой застройки города разрушены.



"Непонятно, какая там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост... центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры", – рассказал Владимир Мацокин.

Напомним, по состоянию на 31 марта под Изюмом происходили упорные бои, в городе – гуманитарная катастрофа.