В Изюме до сих пор не идентифицировано 66 тел из массового захоронения, - Нацполиция

Об этом сообщил в телеграмме отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В настоящее время из места массового захоронения в Изюме изъято 449 тел, идентифицировано подавляющее большинство людей, остаются неидентифицированными 66 человек", - рассказала заместитель начальника отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья личности, Следственного управления ГУНП в Харьковской области Оксана .

Она отметила, что процесс идентификации может быть ускорен, если все родственники погибших обратятся в полицию. В частности, 1 июня после соответствующих обращений в городе снова работала передвижная ДНК-лаборатория, образцы сдали 12 граждан.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовые захоронения на сотни людей. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.