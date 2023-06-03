В Изюме до сих пор не идентифицировано 66 тел из массового захоронения, - Нацполиция
Из массового захоронения в Изюме в Харьковской области остаются неидентифицированными 66 тел жертв российского террора
Об этом сообщил в телеграмме отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"В настоящее время из места массового захоронения в Изюме изъято 449 тел, идентифицировано подавляющее большинство людей, остаются неидентифицированными 66 человек", - рассказала заместитель начальника отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья личности, Следственного управления ГУНП в Харьковской области Оксана .
Она отметила, что процесс идентификации может быть ускорен, если все родственники погибших обратятся в полицию. В частности, 1 июня после соответствующих обращений в городе снова работала передвижная ДНК-лаборатория, образцы сдали 12 граждан.
- 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовые захоронения на сотни людей. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме, 99% имеют признаки насильственной смерти .
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