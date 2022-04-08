В Изюме бои идут давно, город в критическом состоянии, - депутат Харьковского облсовета
Галина Куц отметила, что оккупанты не дают никакой возможности эвакуировать людей
Об этом она сказала в эфире Espreso TV.
Куц добавила: "Очевидцы передают, что большая часть Изюма просто разрушена и его разрушают дальше. В Изюмском районе Украина освободила населенный пункт Гусаровка. По словам очевидцев – это другая Буча. Там также пытали и жгли живьем людей. Рашисты ведут себя повсюду одинаково".
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