В Изюме бои идут давно, город в критическом состоянии, - депутат Харьковского облсовета

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



Куц добавила: "Очевидцы передают, что большая часть Изюма просто разрушена и его разрушают дальше. В Изюмском районе Украина освободила населенный пункт Гусаровка. По словам очевидцев – это другая Буча. Там также пытали и жгли живьем людей. Рашисты ведут себя повсюду одинаково".



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