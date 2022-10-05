В Изюм обещают вернуть свет до 9 октября, со временем появится вода, - заммэра
Харьковоблэнерго планирует дать свет в деоккупированный Изюм до 9 октября - это позволит также запустить водоснабжение в городе
Об этом в эфире Эспрессо сказал заместитель городского главы Владимир Мацокин.
"Харьковоблэнерго обещает, что свет зайдет в город до конца недели. Когда будет свет, появится вода и должна заработать канализация. Газовые службы работают над тем, чтобы газ появился в частном секторе. Относительно отопления многоэтажек - решение будет приниматься индивидуально, исходя из того, какие котельные остались, а какие можно восстановить", – отметил он.
Мацокин сообщил, что Центральная котельная разрушена полностью и центр города отапливаться не будет.
"Появилась постоянная связь, интернет. 6 октября открывается отделение Укрпочты, работает Новая Почта. Как появится электричество – заработают банкоматы", – подытожил чиновник.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.88
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное