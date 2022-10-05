Об этом в эфире Эспрессо сказал заместитель городского главы Владимир Мацокин.

"Харьковоблэнерго обещает, что свет зайдет в город до конца недели. Когда будет свет, появится вода и должна заработать канализация. Газовые службы работают над тем, чтобы газ появился в частном секторе. Относительно отопления многоэтажек - решение будет приниматься индивидуально, исходя из того, какие котельные остались, а какие можно восстановить", – отметил он.

Мацокин сообщил, что Центральная котельная разрушена полностью и центр города отапливаться не будет.

"Появилась постоянная связь, интернет. 6 октября открывается отделение Укрпочты, работает Новая Почта. Как появится электричество – заработают банкоматы", – подытожил чиновник.