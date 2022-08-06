В Изяславе простились с командиром роты Андреем Ткачуком

Об этом сообщает Изяславский городской совет.

"До сих пор Андрей считался пропавшим без вести (с 7 марта текущего года), однако только сейчас подтвердилось печальное известие. Это непоправимая потеря для семьи, родных, собратьев, односельчан, всей нашей общины. В это тяжелое время приносим искренние соболезнования родным и близким воина , разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби", - говорится в сообщении.

Сегодня 6 августа ориентировочно в 08.00 прибыл кортеж с телом погибшего воина. Все неравнодушные граждане встретили Героя живым коридором с украинской символикой.

Заупокойная служба за воином прошла в храме Покрова Божией Матери (ВЦУ).

Напомним, на Востоке в бою с оккупантами погиб командир боевой воинской части полковник Олег Дегтярев

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