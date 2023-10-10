В израильском кибуце обнаружили тела десятков убитых ХАМАСом гражданских, среди которых есть дети
В кибуке Кфар-Аза израильская армия начала собирать тела десятков убитых боевиками ХАМАС мирных жителей, среди которых есть дети
Об этом сообщает BBC.News.
В кибуце Кфар-Аза военные обнаружили целые семьи, убитые боевиками ХАМАСа. Нападавшие сжигали дома и убивали целые семьи мирных жителей в кибуце.
Израильский офицер рассказал корреспонденту BBC Джереми Боуэну, что некоторые из погибших были обезглавлены.
Известно, что во время штурма ХАМАС первую линию обороны образовали жители с военным опытом, которые патрулировали кибуц по периметру. Жители были готовы к периодическим ракетным обстрелам: во всех домах были укреплены комнаты безопасности, бетонные укрытия можно было легко найти вблизи открытых площадок и полян.
"Ужас и ярость израильтян сочетаются с непониманием, почему государство и армия не выполнили свой фундаментальный долг по защите своих граждан", - рассказал Боуэн, посетивший кибуц с другими иностранными журналистами.
Представителей СМИ в пограничный с сектором Газа кибуц пригласили израильские военные. Они начали забирать тела погибших из Кфар-Аза через несколько дней после нападения, когда населенный пункт и окрестности были полностью зачищены от боевиков ХАМАЗа.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
События в Израиле
Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.
Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.
10 октября в ответ на массированные обстрелы сектора Газа военными Израиля, ХАМАС нанес ракетные обстрелы по центральным городам Израиля, включая Ашкелон, Тель-Авив, Ришон-Ле-Цион.
Министр обороны Йоав Галант заявил , что Израиль возобновил контроль над территорией и теперь переходит к полному наступлению на сектор Газа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.66Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное