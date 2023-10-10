Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война в Израиле Израиль ликвидировал двух высокопоставленных лиц ХАМАСа: палестинцы подтвердили
Обновлено

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных лиц ХАМАСа: палестинцы подтвердили

10 октября, 2023 вторник
18:21
Война в Израиле

Армия Израиля заявила о ликвидации "министра финансов" ХАМАС Джавада Абу Шамалы и члена политбюро Закарии Абу Муаммара. Палестинцы подтвердили

Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что израильская армия доложила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Джавада Абу Шамалы, который отвечал в секторе Газы за финансы и таким образом занимался спонсированием терроризма.

Кроме того, был уничтожен член политбюро Закария Абу Муаммар, передает израильский 12-й канал.

Представитель ХАМАС подтвердил гибель чиновников, информирует Reuters.

По его словам, Шамала и Маамар были убиты в результате авиаудара по городу Хан-Юнис на юге сектора Газы.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.  Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

Иранский аятолла Али Хаменеи заявил , что операцию по атаке на Израиль палестинцы совершили сами и безо всякой помощи, и перевел вину на сионистов. Также выразил полную поддержку действий террористов из ХАМАС.

Палестина
терроризм
Читайте также:
путін
10 октября, 2023 вторник
Президентские выборы в РФ: британская разведка рассказала, чего ждать от избирательной кампании Путина
Путін
9 октября, 2023 понедельник
ISW: Россия готовится к возможным конфликтам со странами НАТО
9 октября, 2023 понедельник
В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил оккупантам более 15 млн грн
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.66
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
18:06
Действительно ли Папа говорил об открытости для благословения однополых пар: объясняем
18:00
Южная Корея опасается нападения со стороны КНДР после атаки ХАМАС против Израиля
17:59
Кабмин
Кабмин упростил импорт материалов для производства боеприпасов и беспилотников
17:48
Новости компаний
Легендарные колонки Marshall: преимущества
17:40
Исследование: 18% опрошенных жителей Киева чувствуют одиночество
17:37
Главой Полтавской ОВА назначен экс-заместитель председателя АРМА Филипп Пронин. Что о нем известно
17:33
Речь Зеленского в парламенте Румынии могли отменить из-за пророссийских парламентариев, - СМИ
17:32
импорт электроэнергии
Из-за непогоды обесточена часть абонентов в 4 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 10 октября
17:28
Mercedes-Benz представила электрический грузовик
17:23
Среди приоритетов – ПВО: Шольц и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины
17:09
Эксклюзив
Посол Украины в Израиле: проблемы выезда из страны нет, но из-за ажиотажа билет стоит $800
17:05
После первого уик-энда украинский фильм "Большая прогулка" посмотрело по меньшей мере 41 тыс. зрителей
17:00
СБУ задержала организатора "референдума" в оккупированной Чернобаевке
16:42
Число жертв российского удара по селу Гроза возросло до 53
16:41
Евросолидарность
"Евросолидарность" требует от правительства прекратить давление Госаудитслужбы на КБ "Луч" и другие оборонные предприятия
16:29
Эксклюзив
В Defense Express назвали типы оружия, которое Россия могла передать боевикам ХАМАС
16:25
Маккарти заявил, что готов вернуться на должность спикера палаты представителей
16:18
Обновлено
ХАМАС нанес удар по центральным городам Израиля
16:04
Сотрудничать с РФ согласились менее 0,5% полицейских на оккупированных территориях, - Выговский
16:00
В Украине разработали рацию, сигнал которой враг не может заглушить и расшифровать
15:49
Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас
15:47
Обновлено
Есть важное решение о подготовке пилотов для F-16, - Зеленский на встрече с президентом Румынии
15:43
Эксклюзив
Россияне усиливают военную логистику через порт Мариуполя, - депутат горсовета Забавин
15:41
Эксклюзив
Прогрызаем оборону врага и продвигаемся вперед: замкомбата 5-й ОШБр о ситуации у Бахмута
15:41
Обновлено
Боррель созвал экстренное заседание глав МИД Евросоюза: на него пригласили представителей Израиля и Палестины
15:34
"Первые дни": Netflix покажет украинский сериал о начале полномасштабной войны
15:05
Эксклюзив
Запад будет сдерживать Израиль от действий по Ливану или Ирану, - Мусиенко
14:58
В полиции Харьковщины ответили на ложь Небензи в ООН о "неонацистах" в Грозе во время удара РФ
14:58
Всемирный банк одобрил использование системы Prozorro для всех проектов, которые финансирует в Украине
14:55
Что показали события 7 октября в Израиле и какие последствия будут иметь для Украины и мира: объяснение Данилова
14:47
Глава Нацполиции назвал два фактора дестабилизации в Украине
14:40
УЕФА официально определил страны, где состоятся Евро-2028 и Евро-2032
14:25
Молодежь получила гранты и создает проекты по поддержке ментального здоровья юных украинцев
14:21
Умеров посетил позиции ВСУ на Таврийском направлении и наградил военных
14:17
Аналитика
Leave Russia: аналитики YouControl проанализировали данные по иностранным компаниям, работающим на рынке РФ
14:16
заморозки
Заморозки по ночам и потепление днем: прогноз погоды на 11 октября от Натальи Диденко
14:04
OPINION
Не телемарафон. Или что показывают медиа о войне в Израиле
14:00
Александер Чеферин
УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 к турнирам
13:58
ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека заявил о гибели гражданских в Газе и назвал осаду нарушением международного права
13:46
В Сан-Франциско авто врезалось в консульство Китая, полиция застрелила водителя
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV