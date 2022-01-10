В Израиле зафиксировали первый случай миокардита из-за штамма "Омикрон"
В Израиле медики зафиксировали первый случай миокардита, вызванного штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщили врачи медицинского центра "Шиба" в Тель-ха-Шомере, передает Times of Israel.
Отмечается, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаления сердечной мышцы).
"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", - заявил эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.
По его словам, больной заболел тяжело и находится в реанимации.
"Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который сейчас находится в реанимации", - отметил врач.
Медики сообщают, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и не имел сопутствующих болезней.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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