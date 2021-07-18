В Израиле за нарушение самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности

Об этом сообщает The Times of Israel.

Привлекать нарушителей за сознательное нарушение самоизоляции к уголовной ответственности поручил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Наша цель заключается в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Выполнение правил на местах - это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ", - сказал Беннет.

По его словам, для проверки места пребывания лиц, находящихся на самоизоляции, будут использоваться технологические средства. Новая система контроля позволит полиции отслеживать местонахождение лиц, находящихся в местах самоизоляции, путем отправки текстового сообщения со ссылкой на их мобильные телефоны. Если лицо нажимает на ссылку, его физическое местонахождение немедленно сообщается правоохранительным органам.