В Израиле за нарушение самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности
В Израиле лиц, нарушивших правила самоизоляции, будут привлекать к уголовной ответственности
Об этом сообщает The Times of Israel.
Привлекать нарушителей за сознательное нарушение самоизоляции к уголовной ответственности поручил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
"Наша цель заключается в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Выполнение правил на местах - это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ", - сказал Беннет.
По его словам, для проверки места пребывания лиц, находящихся на самоизоляции, будут использоваться технологические средства. Новая система контроля позволит полиции отслеживать местонахождение лиц, находящихся в местах самоизоляции, путем отправки текстового сообщения со ссылкой на их мобильные телефоны. Если лицо нажимает на ссылку, его физическое местонахождение немедленно сообщается правоохранительным органам.
- 18 июля стало известно, что в Израиле внедряют домашние тесты на коронавирус.
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