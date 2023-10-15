В Израиле впервые за всю историю эвакуируют целый город

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на The Times Of Israel.

Сдерот – это израильский город, где живет около 30 тысяч человек, преимущественно занимающихся сельским хозяйством. Он был основан в начале 1950-х годов как часть освоения пустыни Негев и расположен недалеко от северной границы сектора Газы.

Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

Правительство Израиля поддерживает эвакуацию населения. Людей расселяют в гостиницах Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата. По словам Калими, около 10% жителей Сдерота или три тысячи человек не хотят эвакуироваться.

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Аелет Шмуэль, которая живет в соседнем Ашкелоне, но помогает травмированным жителям Сдерота, говорит, что по идеологическим причинам она и ее семья не покидают свои дома и не едут в относительно безопасные районы страны. Ашкелон также попал в более крупный правительственный план эвакуации.

"Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я, и которые говорят, что вы не вытащите меня из моего дома. И плюс к тому, куда мы собираемся идти? Я должна поехать в Тель-Авив? Так они (боевики ХАМАС, - ред.) тоже собираются туда", - сказала Аелет Шмуэль.