В Израиле в результате атак ХАМАС погибли по меньшей мере четверо граждан США

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на брифинг высокопоставленных должностных лиц госдепа и минобороны США законодателям США в воскресенье вечером. Чиновники также отметили, что общее количество жертв, вероятно, возрастет в ближайшие дни.

Ранее в тот же день Белый дом подтвердил несколько смертей граждан США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена сверхурочно работает над проверкой жертв и заложников – граждан США. Он добавил, что официальные лица США остаются в связи со своими израильскими коллегами.

Читайте также: Нападение ХАМАС на Израиль. Что именно происходит в стране, возможен российский след и почему это плохо для Украины

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что среди заложников находились "десятки" американских граждан.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский Джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского Джихада на территорию Израиля.