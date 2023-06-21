В Израиле в мемориале истории Холокоста "Яд Вашем" запустили украинский аудиогид
В Израиле в ходе визита первой леди Елены Зеленской в Мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд Вашем" запустили аудиогид на украинском языке
Это уже 66 аудиогид на украинском языке в мировых достопримечательностях и первый в рамках проекта в Израиле, сообщила в инстаграмме супруга украинского президента.
"Это место стоит посетить каждому человеку в мире. Место, которое показывает нам, как целый народ может быть гоним и пытаем — просто потому, что он есть. И в то же время место силы. Ведь показывает и то, как обрести справедливость и сохранить память" о преступлении против своего народа, чтобы этот ужас больше не повторился", - отметила Зеленская.
По ее словам, каждый из таких гидов не только об удобстве для туристов.
"Он о том, что украинский язык занимает почетное место в перечне основных мировых языков, которыми говорят самые мощные культурные достопримечательности. О том, что наш язык звучит все громче, напоминая миру о народе, который прямо сейчас борется за свое право на существование" , – подчеркнула первая леди.
Она добавила, что в "Яд Вашем" сохранены имена миллионов евреев, которые были уничтожены и подверглись гонению, так же, как сейчас происходит в оккупированной части Украины.
"Сотни тысяч доказательств в подтверждение одного из величайших преступлений в истории человечества. Поэтому у этого аудиогид есть и мировоззренческая функция: глядя на еврейский народ, мы верим, что найдем свою справедливость и так же достойно сохраним память о каждом украинце, чью жизнь унес агрессор", — сказала супруга президента Украины.
Отметим, что визит первой леди Украины в Израиль начался сегодня. Она уже успела встретиться с президентом страны с супругой, Ицхаком и Михаль Герцог.
- Напомним, в сентябре 2019 года Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
- В октябре 2020 года первая леди посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычном аудиогиде.
- В июле 2021 года в рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра (Болгария).
- 12 мая проект украиноязычных аудиогидов реализован еще в трех музеях Италии и Швеции.
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