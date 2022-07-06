В Израиле умер оппонент Путина, публицист и бизнесмен Слава Рабинович
В Израиле скончался российский и американский инвестиционный финансист, политический аналитик и публицист Слава Рабинович
Об этом сообщили в Twitter предприниматель Леонид Невзлин и журналистка Надежда Кеворкова .
"Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", – сообщил Невзлин.
Слава Рабинович открыто обвинял Путина в убийстве Немцова.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года на Рабиновича наехал автомобиль, сильно травмировав ноги. Публицист долго лежал в больнице с тяжелыми переломами – открытый перелом обеих голеней; левая раздроблена и поврежден коленный сустав. Также были сломаны пальцы левой стопы.
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