Об этом сообщили в Twitter предприниматель Леонид Невзлин и журналистка Надежда Кеворкова .

"Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", – сообщил Невзлин.

Слава Рабинович открыто обвинял Путина в убийстве Немцова.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года на Рабиновича наехал автомобиль, сильно травмировав ноги. Публицист долго лежал в больнице с тяжелыми переломами – открытый перелом обеих голеней; левая раздроблена и поврежден коленный сустав. Также были сломаны пальцы левой стопы.

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