Об этом сообщает израильский портал Sport 5.

В городе Хайфа в Израиле власти решили переименовать в честь погибшего на войне украинского футболиста Сергея Баланчука улицу, на которой расположено консульство России.

Депутат городского совета Кирилл Каретник предложил переименовать именно ту улицу, которая находится напротив российского консульства.

"Наше послание понятно – наши сердца из Украины, и мы одолим любого, кто стремится нас уничтожить!" – объяснил депутат.

Кто такой Сергей Баланчук

Воспитанник киевского "Динамо" защитник Сергей Баланчук приехал в Хайфу в возрасте 21 года. Он провел за израильскую "Маккаби" более 90 игр и забил пять голов. За свою футбольную карьеру Баланчук играл за киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", харьковский "Металлист". Провёл две игры за молодежную сборную Украины (U-21). А также выигрывал Кубок Израиля.

После завершения карьеры футболиста в 2003 году Сергей получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности. Последняя должность – судья третейского суда при Ассоциации украинских банков.

В 2022 году он пошел добровольцем в ВСУ, но в июле погиб под Бахмутом.