В Израиле ученые создали имплант, позволяющий ходить парализованным людям

Работа ученых опубликована в журнале Advanced Science .



Отмечается, что они протестировали устройство на 15 мышах с параличом, 12 из них снова смогли передвигаться.



Создание имплантата начиналось с биопсии живота. Затем ученые извлекают жировые клетки и перепрограммируют их в "начальное состояние", чтобы они могли стать любой клеткой в организме.



После этого материал размещают в пробирку на 30 дней для выращивания спинного мозга.



Мыши получили спинные имплантаты, выращенные из клеток трех человек.



Исследователи хотят вырастить уникальный позвоночник для каждого пациента, используя клетки их собственного тела, чтобы организм не вызывал отторжения.



Испытания на людях начнут через три года.



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