В Израиле у более чем 1400 хасидов, вернувшихся из Украины, обнаружили коронавирус

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и полиции Израиля, передает Украинская правда .

За выходные у 1713 израильтян, вернувшихся из других стран, обнаружили COVID-19. Из них подавляющее большинство - 1439 человек - прилетели из Украины, где участвовали в паломничестве к могиле раввина Нахмана в Умани на Рош ха-Шана.

Также полиция заявила, что более 200 израильтян, вернувшихся из Украины, использовали поддельные тесты на коронавирус. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов и распространении инфекционного заболевания, при определенных обстоятельствах считается в Израиле уголовным преступлением.