В Израиле у более чем 1400 хасидов, вернувшихся из Украины, обнаружили коронавирус
У 1439 граждан Израиля, которые вернулись из Украины с празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана, обнаружили COVID-19
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и полиции Израиля, передает Украинская правда .
За выходные у 1713 израильтян, вернувшихся из других стран, обнаружили COVID-19. Из них подавляющее большинство - 1439 человек - прилетели из Украины, где участвовали в паломничестве к могиле раввина Нахмана в Умани на Рош ха-Шана.
Также полиция заявила, что более 200 израильтян, вернувшихся из Украины, использовали поддельные тесты на коронавирус. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов и распространении инфекционного заболевания, при определенных обстоятельствах считается в Израиле уголовным преступлением.
- 6 сентября сообщалось, что в Умани зарегистрировалось почти 28 тыс. хасидов , которые прилетели на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана с 10 стран мира.
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