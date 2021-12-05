В Израиле судят мужчину за высмеивание жены Нетаньяху
Представители отдела прокуратуры Израиля по расследованию преступлений в интернете в воскресенье, 5 декабря 2021 года, подали обвинение против 55-летнего жителя города Гиватаим
Ему инкриминируют сексуальные домогательства в отношении Сары Нетаньяху, жены лидера оппозиции и партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, сообщает израильский 9 канал.
"Мужчину обвиняют в многократном размещении в аккаунте социальной сети "Твиттер" постов, в которых в презрительной и оскорбительной форме обсуждалась тема привлекательности Сары Нетаньяху. В израильском законодательстве посты такого содержания подпадают под определение "сексуальных домогательств", - отмечается в новостях.
Обвинение считает, что подобные заявления ответчика носят публичный характер, поскольку тысячи пользователей либо читали эти посты, либо были подписчиками аккаунта.
Как передает портал Detaly.co.il, имя обвиняемого - Боаз Дрори.
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