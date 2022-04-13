В Израиле стартуют благотворительные показы украинского кино, - Госкино Украины
Средства от показов украинского кино в Израиле планируют отдать в благотворительные фонды DOCU/HELP и "Вернись живым"
Об этом сообщает Госкино.
Известно, что первая серия благотворительных показов украинского кино SEE UKRAINE - SUPPORT UKRAINE состоится 13-14 апреля в Тель-Авиве.
Все собранные средства пойдут в благотворительные фонды DOCU/HELP и "Вернись живым".
"С этого события в Израиле стартует ряд кинопоказов, целью которых является помощь Украине и ознакомление широкого зрителя с новейшими украинскими фильмами и новой генерацией режиссеров, чьи работы в последние годы получили награды самых престижных кинофестивалей мира", - говорится в сообщении.
Известно, что в первую серию показов украинского кино в Израиле вошли четыре фильма: два документальных ("Алиса в стране войны" Алисы Коваленко и "Земля Ивана" Андрея Лисецкого) и два игровых (популярная трагикомедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и драма" Пятая терапия" Алисы Павловской).
Также зрители смогут увидеть работы ряда режиссеров. Среди них: Ирина Целик, Марыся Никитюк, Валентин Васянович, Роман Бондарчук, Катерина Горностай, Алина Горлова, Марина Степанская, Нариман Алиев и многие другие.
"Показы состоятся в Музее еврейского народа (Klausner 15, Tel Aviv). Программу представят украинские кинопродюсеры Геннадий Кофман (Киев) и Валерий Калмыков (Одесса), после сеансов планируются онлайн-встречи и обсуждения с режиссерами", - добавили в сообщении.
Билеты на показы украинских фильмов доступны по ссылке.
- Напомним, основатели VP Epic Games и поисковика Seznam пожертвовали для Украины $140 млн и 100 млн чешских крон. Средства были распределены между Direct Relief, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой ООН, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen.
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