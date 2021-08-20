В Израиле снова снизили минимальный возраст для третьей прививки от коронавируса

Об этом сообщает newsru.co.il .



Третьей дозой должны прививаться работники системы образования и беременные.

Глава правительства Нафтали Беннет приветствовал решение специалистов Минздрава.



"Сделан еще один важный шаг в борьбе со штаммом" Дельта ". Израиль на передовой всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп", - сообщил он.

По словам премьера, 20 августа ему сделают третью прививку.

13 августа МЗ Израиля приняло рекомендацию правительственной комиссии о вакцинации третьей дозой лиц от 50 лет .