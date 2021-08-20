В Израиле снова снизили минимальный возраст для третьей прививки от коронавируса
В Израиле гендиректор МЗ позволил начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой лиц в категории 40+
Об этом сообщает newsru.co.il .
Третьей дозой должны прививаться работники системы образования и беременные.
Глава правительства Нафтали Беннет приветствовал решение специалистов Минздрава.
"Сделан еще один важный шаг в борьбе со штаммом" Дельта ". Израиль на передовой всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп", - сообщил он.
По словам премьера, 20 августа ему сделают третью прививку.
- 13 августа МЗ Израиля приняло рекомендацию правительственной комиссии о вакцинации третьей дозой лиц от 50 лет .
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