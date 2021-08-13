В Израиле снизили возраст для прививки третьей дозой вакцины от коронавируса
МЗ Израиля приняло рекомендацию правительственной комиссии о вакцинации третьей дозой лиц от 50 лет
Об этом сообщает Newsru.co.il.
С 13 августа граждане Израиля в возрасте 50-59 лет могут становиться в очередь на третью - "бустерную" прививку от коронавируса.
Специалисты рекомендуют немедленно сделать третью прививку медперсоналу и лицам, имеющим хронические заболевания, а также работникам тюрем и заключенным.
По данным Минздрава Израиля:
- первую дозу получили 5834795 человек (85% взрослого населения)
- вторую дозу - 5409455 человек (79% взрослого населения)
- третью дозу - 775 703 человек (65% граждан старше 60 лет).
В Израиле с 1 августа начали делать прививки от COVID-19 третьей дозой людям старше 60 лет
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