В Израиле снизили возраст для прививки третьей дозой вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Newsru.co.il.

С 13 августа граждане Израиля в возрасте 50-59 лет могут становиться в очередь на третью - "бустерную" прививку от коронавируса.

Специалисты рекомендуют немедленно сделать третью прививку медперсоналу и лицам, имеющим хронические заболевания, а также работникам тюрем и заключенным.

По данным Минздрава Израиля:

первую дозу получили 5834795 человек (85% взрослого населения)

вторую дозу - 5409455 человек (79% взрослого населения)

третью дозу - 775 703 человек (65% граждан старше 60 лет).

В Израиле с 1 августа начали делать прививки от COVID-19 третьей дозой людям старше 60 лет