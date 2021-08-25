В Израиле снизили до 30 лет возраст для третьей прививки против COVID-19

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times of Israel .

Третью прививку могут получить все люди в возрасте от 30 лет, которые сделали вторую прививку минимум пять месяцев назад.



Израиль - первая страна в мире, которая ввела прививки третьей дозой для большей части населения.

13 августа МЗ Израиля приняло рекомендацию правительственной комиссии о вакцинации третьей дозой лиц от 50 лет .

20 августа во Израиле гендиректор МЗ позволил начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой лиц в категории 40+