В Израиле россияне за деньги проводят антиукраинские митинги, - посол Корнийчук

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Поддержка Украины в Израиле только растет. Нет никакой разницы, на каком языке говорит израильтянин, если он поддерживает украинцев. Мы здесь объясняем, что большинство русскоязычных евреев выехало из России, убегая от тоталитарного режима. Поэтому, если человек приехал из России, то не обязательно, что он поддерживает войну против Украины", – пояснил Корнийчук.

Дипломат также рассказал, что в Израиле участились случаи антиукраинских проплаченных митингов.

"В Израиле в последнее время проявляется плохая тенденция с антиукраинскими митингами. Поскольку мы видим мероприятия, которые проводят ватники за российские деньги. Такие митинги они проводят в определенных муниципалитетах. Сегодня такие мероприятия проходили в Нетании, а на прошлой неделе российскими флагами размахивали в Хайфе. Также под нашим посольством проходило два антиукраинских митинга. Я подходил к этим людям и спрашивал, сколько им платят. Но запретить, к сожалению, такие митинги нельзя", - добавил Корнийчук.

С 7 июля гражданам Украины и их друзьям, приглашающим их в Израиль, больше не нужно получать электронные разрешения на въезд на территорию страны от израильского МВД

Во время своего визита в Израиль президент США просил премьер-министра Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение



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