В Израиле разыскали еще семерых украинцев, считавшихся пропавшими

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире телемарафона.

Николенко отметил, что всего за трое суток оперативный штаб МИД, созданный для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан.

Так, за минувшие сутки наши дипломаты разыскали семерых украинцев на юге Израиля, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они находятся в безопасности.

Кроме того, дипломаты сейчас занимаются украинским мальчиком, спасенным в зоне боевых действий. Ему предоставляется медицинское лечение, психологическая поддержка и идет подготовка к его возвращению в Украину к родственникам.

"Что касается украинцев погибших или пострадавших. У нас есть подтвержденная информация о двух украинках. Ситуация больше не изменилась. У нас есть информация о возможной гибели еще 3 украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газа. Но эта информация пока не подтверждена", - отметил представитель Министерства.

Он также рассказал об украинцах, обратившихся в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов. По словам Николенко, речь идет о около 300 гражданах на территории Израиля. А также 150 украинцев в секторе Газа, заявивших о своем желании уехать из анклава.

Спикер МИД также рассказал, как украинцы могут покинуть территорию Израиля. Первый путь – это аэропорт Бен-Гуриона. Несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании продолжают летать из Израиля. Поэтому гражданам рекомендуют проверять возможность покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется.

Параллельно оперативный штаб и другие причастные ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути помощи покинуть страну. Все настройки сейчас прорабатываются. Как только будут соответствующие решения – граждан будут сообщать.

Николенко отметил, что дипломаты уже зафиксировали контакты обратившихся в посольство украинцев. Как только будет информация, они получат соответствующие инструкции.

При этом, по его словам, несколько сложнее ситуация в секторе Газа. Там продолжаются активные боевые действия. Поэтому любой процесс вывоза граждан может происходить при соответствующей безопасности, которой там пока нет.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Тогда представитель МИД Украины заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал , что посольство получает обращение от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сообщал , что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.

Тогда же стало известно , что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, пропавшего накануне на юге Израиля. В то же время в секторе Газа сейчас находились до 200 граждан Украины.

8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданок Украины. Дипломаты принимали меры по репатриации их тел.

Днем позже дипломаты эвакуировали из израильского города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.