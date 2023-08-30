В Израиле разработали автономного подводного робота для поиска рыбы
Профессор Роэ Диамант из Хайфского университета (Израиль) разработал автономного подводного робота, который ищет рыбу. Это поможет регулировать поголовье рыб
Об этом он рассказал изданию ISRAEL21c .
"Наша цель - понять, сколько рыбы в море... Мы разработали способность, используя активный эхолот, выявлять рыбу и оценивать ее размер и биомассу", - сообщил ученый.
"Это важно для регулирующих органов в Израиле, например, для Управления природы и парков Израиля, которые запрещают лов определенных видов рыбы на основе таких данных. Так они могут знать, запрещать ли лов, когда, где и какой рыбы", - добавил он.
По его словам, экологический ущерб от неконтролируемого отлова рыбы – достаточно существенный.
"Сегодня рыбаки обычно забрасывают сети в воду в местах, где, по их мнению, должна быть рыба, или тянут за собой сети. В конце концов они ловят много рыбы, которая для них не важна, а также морских черепах, иногда дельфинов и маленьких рыбок, которые запрещено ловить. Экологический вред очень существенный", – говорит Диамант.
Он отметил, что он и его команда пытались создать относительно дешевую систему отслеживания рыбы, чтобы эти датчики могли использоваться для покрытия больших территорий.
Разработанные ученым акустические датчики поглощают блики от чего угодно – морского дна и рыбы. На основе этих отражений алгоритм робота пытается понять окружающую среду, говорит Диамант.
"Таким образом вы можете узнать о рыбе - ее расположении и направлении, ее размере и стиле движения - и понять, это ли тот тип рыбы, который вы ищете", - пояснил ученый.
По его словам, таким образом, можно идентифицировать одну рыбу или целые стаи.
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