В Израиле разработали автономного подводного робота для поиска рыбы

Об этом он рассказал изданию ISRAEL21c .

"Наша цель - понять, сколько рыбы в море... Мы разработали способность, используя активный эхолот, выявлять рыбу и оценивать ее размер и биомассу", - сообщил ученый.

"Это важно для регулирующих органов в Израиле, например, для Управления природы и парков Израиля, которые запрещают лов определенных видов рыбы на основе таких данных. Так они могут знать, запрещать ли лов, когда, где и какой рыбы", - добавил он.

По его словам, экологический ущерб от неконтролируемого отлова рыбы – достаточно существенный.

"Сегодня рыбаки обычно забрасывают сети в воду в местах, где, по их мнению, должна быть рыба, или тянут за собой сети. В конце концов они ловят много рыбы, которая для них не важна, а также морских черепах, иногда дельфинов и маленьких рыбок, которые запрещено ловить. Экологический вред очень существенный", – говорит Диамант.

Он отметил, что он и его команда пытались создать относительно дешевую систему отслеживания рыбы, чтобы эти датчики могли использоваться для покрытия больших территорий.

Разработанные ученым акустические датчики поглощают блики от чего угодно – морского дна и рыбы. На основе этих отражений алгоритм робота пытается понять окружающую среду, говорит Диамант.

"Таким образом вы можете узнать о рыбе - ее расположении и направлении, ее размере и стиле движения - и понять, это ли тот тип рыбы, который вы ищете", - пояснил ученый.

По его словам, таким образом, можно идентифицировать одну рыбу или целые стаи.