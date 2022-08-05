В Израиле – ракетная угроза. Власти открыли бомбоубежища

Как сообщают, такие меры связаны с операцией "Рассвет" против террористов "Исламского джихада".

В связи с угрозой ответных ударов из сектора Газа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона изменили порядок взлетов и посадок самолетов.

Кроме того, муниципалитеты Беэр-Шевы, Ашкелона и Ашдода распорядились открыть укрытия. Также бомбоубежища откроют в городах Рамат-Ган, Кфар-Саба, Ранаана и Рамат-а-Шарон. Мэрия Тель-Авива-Яффо заявила, что открыла несколько муниципальных бомбоубежищ, но готова открыть все в случае воздушной тревоги.