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В Израиле прошла очередная массовая акция протеста: в Тель-Авиве на улицы вышли 110 тыс. человек

23 апреля, 2023 воскресенье
09:45
Мир

В Израиле уже 16 недель подряд проходят акции протеста против судебной реформы премьер-министра: в Тель-Авиве на митинги вышли 110 тыс. человек

Об этом пишет The Jerusalem Post.

В субботу днем по всему Израилю продолжались 16-е еженедельные акции протеста против судебной реформы, центральный митинг развернут в Тель-Авиве.

По данным организаторов протестов, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 380 000 протестующих, в столице – 110 тыс. человек, организаторы же отчитывались об участии 165 тыс. демонстрантов.

Протесты продолжаются, несмотря на временную приостановку действия закона о судебной реформе, объявленную премьер-министром Беньямином Нетаньяху в конце марта.

Справка . Автором судебной реформы правительства Беньямина Нетаньяху является министр юстиции Ярив Левин. Предложенный им пакет изменений предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей. Противники реформы считают предложения Ярива Левина посягательством на независимость судебной ветви власти.

  • Напомним, на понедельник, 24 апреля, в аэропорту Берлин-Бранденбург профсоюз Verdi запланировал забастовку: она начнется в 03:30 утра по местному времени и завершится в полночь.
  • Объединение французских энергетиков пообещало президенту страны Эмманюэлю Макрону 100 дней "гнева и акций протестов" на фоне пенсионной реформы.
Израиль
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