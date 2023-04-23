Об этом пишет The Jerusalem Post.

В субботу днем по всему Израилю продолжались 16-е еженедельные акции протеста против судебной реформы, центральный митинг развернут в Тель-Авиве.

По данным организаторов протестов, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 380 000 протестующих, в столице – 110 тыс. человек, организаторы же отчитывались об участии 165 тыс. демонстрантов.

Протесты продолжаются, несмотря на временную приостановку действия закона о судебной реформе, объявленную премьер-министром Беньямином Нетаньяху в конце марта.

Справка . Автором судебной реформы правительства Беньямина Нетаньяху является министр юстиции Ярив Левин. Предложенный им пакет изменений предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей. Противники реформы считают предложения Ярива Левина посягательством на независимость судебной ветви власти.