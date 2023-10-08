В Израиле погибли две украинки

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в комментарии Интерфакс-Украина.

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля о гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших", - говорится в сообщении.

В то же время информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина заявил , что погибшие в Израиле - две женщины, долгое время проживавшие в стране.

"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", - рассказал спикер МИД.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .

Спикер МИД отмечал, что украинцев среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле нет. Также Николенко заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что посольство получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Консулы работают, однако технической возможности эвакуировать украинцев, к сожалению, сейчас нет.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля. Дипломаты работали над подтверждением возможной смерти еще одной украинки. В то же время в секторе Газа сейчас находится до 200 граждан Украины.

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