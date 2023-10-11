В Израиле погиб еще один украинец

Об этом пресс-секретарь МИД написал в Facebook.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, сейчас общее известное количество жертв среди граждан Украины - три человека", - отметил он.

Кроме того, еще девять наших граждан получили ранения в результате событий в Израиле. Их состояние и места госпитализации уточняются. Еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими стражами порядка.

Украинский мальчик, спасшийся в Сдероте, восстанавливается после успешной операции. Он находится на попечении посольства, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка.

В целом, как сообщил Николенко, оперативный штаб МИД Украины уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и секторе Газа.

Также спикер украинского МИД подчеркнул, что в настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. В то же время, 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа.



"МИД, Офис Президента, посольство в Израиле работают в режиме 24/7 над организацией возвращения наших земляков. Детали будут дополнительно уведомлены гражданам, которые уже обратились в украинское посольство. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда украинцев из сектора Газа. В то же время ситуация осложняется непрерывными боевыми действиями", - написал он.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Тогда представитель МИД Украины заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал , что посольство получает обращение от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сообщал , что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.

Тогда же стало известно , что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, пропавшего накануне на юге Израиля. В то же время в секторе Газа сейчас находились до 200 граждан Украины.

8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданок Украины. Дипломаты принимали меры по репатриации их тел.

Днем позже дипломаты эвакуировали из израильского города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

Во вторник, 10 октября, дипломаты разыскали в Израиле еще семь граждан Украины. Посольство также помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле.