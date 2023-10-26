В Израиле погиб 21 украинец, в Газе – 3, среди них есть дети, - МИД
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сейчас подтверждена информация о гибели 21 украинца в Израиле, еще трое погибли в секторе Газа
Об этом Николенко сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, возросло количество жертв среди украинцев в Израиле. В целом пока есть подтвержденная информация о 21 погибшем украинце, а также одном пропавшем без вести. В секторе Газа - трое погибших (двое детей и взрослый человек), а также шесть раненых, из которых трое детей", - отметил Николенко.
Он также проинформировал, что украинские граждане получили ранения различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.
Сейчас также известно о 357 гражданах Украины, из которых 208 женщин, желающих эвакуироваться из Газы: с ними поддерживают связь украинские дипломаты.
"В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности уехать пока нет. Это касается не только наших граждан, но и граждан других стран", - подчеркнул Николенко.
Спикер добавил, что украинский и иностранные МИД работают над получением разрешения для скорейшего вывоза людей.
Война в Израиле: эвакуация украинцев
7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
В воскресенье, 8 октября, стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданках Украины.
14 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каира, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газа: в эвакуации нуждались тогда 243 человека.
Вечером того же дня из израильского Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины.
На вечер 15 октября, как сообщил президент Владимир Зеленский, с территории Израиля и Газы Украина смогла эвакуировать более 200 граждан. Еще около 260 украинцев находятся в Газе.
16 октября из израильской столицы Тель-Авива в Румынию вылетел второй эвакуационный борт , на котором находятся 155 граждан Украины. Также из Тель-Авива в Бухарест улетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины.
20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили, что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.
23 октября Евгений Корнийчук, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле, отметил, что эвакуироваться вызвалось 337 граждан Украины, находящихся преимущественно на юге сектора Газа у пропуска "Рафах" на Египет.
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