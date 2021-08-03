В Израиле под Иерусалимом горят леса
К западу от Иерусалима вблизи поселения Шореш разгорелись масштабные лесные пожары
Об этом пишет The Jerusalem Post.
Пожары охватили около 10 га леса. Для их нейтрализации в зону бедствия были направлены 8 пожарных самолетов, вертолет и 24 команды пожарных и спасателей.
Сейчас спасатели пытаются взять ячейки лесных пожаров под контроль и, в частности, не дать огню добраться до ближайшей к зоне возгорания заправки, откуда уже эвакуировали местных жителей.
Из-за пожаров в восточном направлении заблокирована автомобильная трасса, соединяющая Иерусалим и Тель-Авив.
С понедельника Израиль накрыла жаркая погода, которая, по прогнозам, продлится две недели.
- Отметим, 3 августа пожары вспыхнули на побережье Хорватии
- В Турции от лесных пожаров рядом со средиземноморскими курортами погибли 8 человек
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное