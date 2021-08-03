В Израиле под Иерусалимом горят леса

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Пожары охватили около 10 га леса. Для их нейтрализации в зону бедствия были направлены 8 пожарных самолетов, вертолет и 24 команды пожарных и спасателей.

Сейчас спасатели пытаются взять ячейки лесных пожаров под контроль и, в частности, не дать огню добраться до ближайшей к зоне возгорания заправки, откуда уже эвакуировали местных жителей.



Из-за пожаров в восточном направлении заблокирована автомобильная трасса, соединяющая Иерусалим и Тель-Авив.

С понедельника Израиль накрыла жаркая погода, которая, по прогнозам, продлится две недели.