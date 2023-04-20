Об этом сообщает министерство алии и интеграции Израиля, передает NEWSru.co.il.

В министерстве отмечают, что пункты One Stop Shop, открытые в городах Израиля после начала войны в Украине для того, чтобы туристы, подлежащие репатриации, могли пройти процесс оформления гражданства в Израиле по ускоренной схеме, закрываются для граждан России и Беларуси.

Для граждан Украины процесс "экстренной репатриации" в Израиль продолжает быть доступным.

В министерстве аллии отмечают, что граждане России и Беларуси смогут получить эту услугу "в особых гуманитарных случаях".

Те граждане России и Беларуси, которые въехали в Израиль до 15 апреля, до сих пор могут пройти процесс репатриации в пунктах One Stop Shop, но только до 15 июня. Если до этой даты процесс не будет завершен, репатриация будет проводиться в рамках стандартной процедуры.

Граждане России и Беларуси, которые намерены осуществить репатриацию в Израиль, снова будут обязаны предоставлять документы, заверенные апостилем. На граждан Украины это правило не распространяется.