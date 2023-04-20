В Израиле перестали принимать репатриантов из России и Беларуси: для украинцев услуга доступна
В Израиле перестали принимать репатриантов из России и Беларуси: для украинцев услуга оформления гражданства в Израиле по ускоренной схеме доступна и дальше
Об этом сообщает министерство алии и интеграции Израиля, передает NEWSru.co.il.
В министерстве отмечают, что пункты One Stop Shop, открытые в городах Израиля после начала войны в Украине для того, чтобы туристы, подлежащие репатриации, могли пройти процесс оформления гражданства в Израиле по ускоренной схеме, закрываются для граждан России и Беларуси.
Для граждан Украины процесс "экстренной репатриации" в Израиль продолжает быть доступным.
В министерстве аллии отмечают, что граждане России и Беларуси смогут получить эту услугу "в особых гуманитарных случаях".
Те граждане России и Беларуси, которые въехали в Израиль до 15 апреля, до сих пор могут пройти процесс репатриации в пунктах One Stop Shop, но только до 15 июня. Если до этой даты процесс не будет завершен, репатриация будет проводиться в рамках стандартной процедуры.
Граждане России и Беларуси, которые намерены осуществить репатриацию в Израиль, снова будут обязаны предоставлять документы, заверенные апостилем. На граждан Украины это правило не распространяется.
- Напомним, 20 апреля стало известно, что Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках: в мае проведет испытание.
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