В Израиле от COVID-19 скончался известный антивакцинатор
В медцентре в израильском Холоне от коронавируса умер лидер движения противников COVID-вакцинации Хай Шаулян
Об этом сообщает НВ со ссылкой The Jerusalem Post
Умерший человек призывал в соцсетях не делать прививки от коронавируса, утверждая, что никакой пандемии якобы нет.
"Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание", - отметил антивакцинатор.
Шаулян до последнего настаивал, что вакцинация - это заговор и заявлял, что, если с ним что-то случится,
"Знайте, что это покушение",
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