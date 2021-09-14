В Израиле от COVID-19 скончался известный антивакцинатор

Об этом сообщает НВ со ссылкой The Jerusalem Post



Умерший человек призывал в соцсетях не делать прививки от коронавируса, утверждая, что никакой пандемии якобы нет.

Шаулян считал, что вакцины "ненужные и опасные".

Попав в больницу, он записал видео, где рассказал, что подключен к аппарату, без которого не может дышать.

"Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание", - отметил антивакцинатор.

Шаулян до последнего настаивал, что вакцинация - это заговор и заявлял, что, если с ним что-то случится,

"Знайте, что это покушение",