В Израиле опробовали первое в мире воздушное такси
В Израиле опробовали первое в мире так называемое воздушное такси - автономные летательные аппараты, которые могут перевозить пассажиров и грузы, чтобы уменьшить пробки на дорогах
Об этом пишет The Times of Israel.
Правительство Израиля готовит инфраструктуру для национальной сети подобных летательных аппаратов и уже начало испытательные полеты.
Отмечается, что это часть двухлетнего проекта "Израильская национальная инициатива беспилотников (INDI)" стоимостью 60 млн шекелей ($10 млн).
Цель проекта - перевозить пассажиров и тяжелые грузы с помощью аэротакси, чтобы уменьшить пробки на дорогах, а также более эффективно предоставлять коммерческие и общественные услуги.
"Это первая подобная инициатива в мире", - отметила министерша транспорта Мири Регев.
Она также добавила, что проект изучает все аспекты, касающиеся аэротакси, включая регулятивные и законодательные изменения.
На прошлой неделе 11 компаний, эксплуатирующих и доставляющих беспилотники, были привлечены к испытаниям и экспериментальным полетам по всему Израилю. Впервые в управляемом городском воздушном пространстве проведены тестовые полеты автономного летательного аппарата, электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное