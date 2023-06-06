В Израиле опробовали первое в мире воздушное такси

Об этом пишет The Times of Israel.

Правительство Израиля готовит инфраструктуру для национальной сети подобных летательных аппаратов и уже начало испытательные полеты.

Отмечается, что это часть двухлетнего проекта "Израильская национальная инициатива беспилотников (INDI)" стоимостью 60 млн шекелей ($10 млн).

Цель проекта - перевозить пассажиров и тяжелые грузы с помощью аэротакси, чтобы уменьшить пробки на дорогах, а также более эффективно предоставлять коммерческие и общественные услуги.

"Это первая подобная инициатива в мире", - отметила министерша транспорта Мири Регев.

Она также добавила, что проект изучает все аспекты, касающиеся аэротакси, включая регулятивные и законодательные изменения.

На прошлой неделе 11 компаний, эксплуатирующих и доставляющих беспилотники, были привлечены к испытаниям и экспериментальным полетам по всему Израилю. Впервые в управляемом городском воздушном пространстве проведены тестовые полеты автономного летательного аппарата, электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL).