В Израиле ограничили количество городов, где смогут работать украинские беженцы

Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Издание сообщает, что эти ограничения в городах не будут препятствовать украинским беженцам работать на строительстве, в сельском хозяйстве, в сфере ухода и гостиничном бизнесе.

Запрет будет касаться таких городов, как Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква, принявших наибольшее количество из 13 945 украинских беженцев в Израиле. В перечне городов также Эйлат, Ашдод и Нетанья.

Новый приказ является поправкой к июньскому протоколу управления народонаселения и иммиграции Израиля, который дал украинцам временное разрешение на работу.

Адвокат Орли Левинсон-Села сказала, что такие ограничения повышают риск бедности, отсутствия продовольственной безопасности и торговли людьми среди прибывших в страну.

"Вместо того чтобы изобретать новые и креативные способы нанести вред беженцам и искателям убежища, пора для государства Израиль сформулировать комплексную, прозрачную и справедливую политику для беженцев и искателей убежища", - добавила она.

3 июля израильский Высший суд справедливости упразднил ограничения на въезд для граждан Украины.

7 июля Израиль упразднил для украинцев электронные разрешения на въезд. Решение касается тех, кто планирует путешествие в туристических целях.

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