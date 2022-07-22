В Израиле ограничили количество городов, где смогут работать украинские беженцы
Министр внутренних дел Аелет Шакед сообщила, что право на труд украинских беженцев в 17 городах Израиля будет ограничено
Об этом пишет израильская газета Haaretz.
Издание сообщает, что эти ограничения в городах не будут препятствовать украинским беженцам работать на строительстве, в сельском хозяйстве, в сфере ухода и гостиничном бизнесе.
Запрет будет касаться таких городов, как Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква, принявших наибольшее количество из 13 945 украинских беженцев в Израиле. В перечне городов также Эйлат, Ашдод и Нетанья.
Новый приказ является поправкой к июньскому протоколу управления народонаселения и иммиграции Израиля, который дал украинцам временное разрешение на работу.
Адвокат Орли Левинсон-Села сказала, что такие ограничения повышают риск бедности, отсутствия продовольственной безопасности и торговли людьми среди прибывших в страну.
"Вместо того чтобы изобретать новые и креативные способы нанести вред беженцам и искателям убежища, пора для государства Израиль сформулировать комплексную, прозрачную и справедливую политику для беженцев и искателей убежища", - добавила она.
- 3 июля израильский Высший суд справедливости упразднил ограничения на въезд для граждан Украины.
- 7 июля Израиль упразднил для украинцев электронные разрешения на въезд. Решение касается тех, кто планирует путешествие в туристических целях.
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