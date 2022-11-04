Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно результатам, "Ликуд" получает 32 мандата, "Эш Атид" –24, "Религиозный сионизм" – 14, "Лагерь государственников" – 12, ШАС – 11, "Яадут А-Тора" – 8, РААМ и "Хадаш- Тааль" – по 5, "Авода" – 4 мандата.

С победой на выборах Нетаньяху поздравил президент Украины Владимир Зеленский. В своем Twitter-аккаунте он подчеркнул, что всегда важно видеть настоящую демократию в действии.

Президент отметил, что Украина и Израиль разделяют общие ценности, а также столкнулись с общими вызовами, которые сейчас нуждаются в эффективном сотрудничестве.

"Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским правительством в пользу Украины и Израиля", – отметил Зеленский.

Выборы во вторник стали пятыми в Израиле за три с половиной года политического кризиса. Нетаньяху занимал должность премьер-министра с 1996 по 1999 годы, а также с 2009 года, пока в июне 2021 года он не был отстранен. Политика обвиняют в коррупции, его сторонники называют обвинения политически мотивированными.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть вопрос предоставления Украине оружия в случае, если он снова вступит в должность премьер-министра.

Напомним, согласно результатам экзитполов, блок партии "Ликуд", возглавляемый экспремьером Израиля Биньямином Нетаньяху, выигрывает состоявшиеся в Израиле парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный блок Нетаньяху получает 64 места в кнессете (парламенте) из 120.

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