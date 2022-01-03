В Израиле одобрили четвертую прививку от COVID-19 для медиков
Глава Минздрава Израиля Нахман Аш разрешил вакцинировать четвертой дозой COVID-прививки медработников
Об этом пишет DW .
По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, от 2 января медики должны получить четвертую прививку от коронавируса.
Такое решение приняли ввиду эпидемической ситуации в стране. Четвертую дозу медики смогут получить через четыре месяца после третьей прививки.
"Волна "омикрона" уже здесь, и мы должны защитить себя", - подчеркнул премьер-министр Израиля.
По последней информации, в Израиле, население которого составляет 9,3 млн человек, одну дозу вакцины от коронавируса ввели 6,5 млн жителей, две – 5,9 млн, три – 4,2 млн.
- Напомним, ранее в Израиле четвертую дозу COVID-вакцины одобрили для людей от 60 лет.
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