В Израиле одобрили четвертую прививку от COVID-19 для медиков

Об этом пишет DW .



По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, от 2 января медики должны получить четвертую прививку от коронавируса.



Такое решение приняли ввиду эпидемической ситуации в стране. Четвертую дозу медики смогут получить через четыре месяца после третьей прививки.



"Волна "омикрона" уже здесь, и мы должны защитить себя", - подчеркнул премьер-министр Израиля.



По последней информации, в Израиле, население которого составляет 9,3 млн человек, одну дозу вакцины от коронавируса ввели 6,5 млн жителей, две – 5,9 млн, три – 4,2 млн.

Напомним, ранее в Израиле четвертую дозу COVID-вакцины одобрили для людей от 60 лет.

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