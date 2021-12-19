В Израиле объявили о начале пятой волны COVID-19
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 19 декабря заявил о начале пятой волны коронавируса
Об этом сообщает Newsru.co.il .
Беннет заявил, что закрытие границ после первых случаев штамма "Омикрон" в мире помогло выиграть время.
"Вариант "Омикрон" уже в Израиле, и он повсюду: от детсадов до Кнессета. Пока мы видим не очень большие показатели заболеваемости. Но пятая волна уже здесь", - сказал он.
Израильский премьер добавил, что правительство начинает новый этап в борьбе с пандемией коронавируса.
Вскоре власти опубликуют список новых карантинных ограничений для населения.
"А пока - соблюдайте социальную дистанцию и носите защитные маски", - добавил Беннет.По его прогнозам уже через 3-4 недели, а возможно и раньше, в стране возможен резкий всплеск заболеваемости.
- 29 ноября 2021 г. в Израиле начали действовать новые ограничения , связанные с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".
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